Lotta alla violenza sulle donne, stendardo sulla facciata del comune a Marcianise

Da Marcianise un messaggio chiaro e inequivocabile per condannare la violenza contro le donne.

L’amministrazione comunale, con il sindaco Antonio Trombetta, la giunta e gran parte dei consiglieri comunali, questo pomeriggio hanno apposto lo stendardo sul balcone principale della casa comunale, in piazza Umberto I con la scritta a caratteri cubitali: «Solo un piccolo uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande: no alla violenza sulle donne».

Dopo gli stupri avvenuti a Caivano, in provincia di Napoli e a Palermo l’amministrazione comunale di Marcianise reagisce con un’iniziativa pubblica affinchè questi episodi non accadano più. Il messaggio verrà anche portato dai consiglieri comunali in ogni scuola di Marcianise in occasione dell’imminente apertura dell’anno scolastico. A promuovere l'iniziativa il sindaco Trombetta e l’assessore Carmen Posillipo che ha tra le sue deleghe annovera anche quella del del contrasto alla violenza di genere.