Festa al Lotto in Campania con un bottino complessivo da oltre 311mila euro: come riporta Agipronews, a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, sono stati vinti 249mila euro.

A Cancello Arnone, sempre in provincia di Caserta, vanno 62.500 euro.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 19,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 53,2 milioni dall'inizio dell'anno.