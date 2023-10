«Nata per te» al Ricciardi: dopo la proiezione l'incontro con il cast

Al Ricciardi arriva il film "Nata per te" di Fabio Mollo con un meraviglioso cast che racconta la vicenda del primo caso di affido e poi adozione a un single in Italia.

Domenica 8 ottobre, dopo la proiezione delle ore 18.00 il regista, l’attore protagonista Pierlugi Gigante e Luca Trapanese incontreranno il pubblico.

Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli, è padre di Alba, bimba affetta da sindrome di down.

Al Teatro Capuano riprendono i consueti appuntamenti del cineforum domenicale con gli ospiti in dialogo con il direttore artistico.

«La nuova stagione cinematografica riparte da dove c'eravamo lasciati – dice Francesco Massarelli - con tanti buoni film e interviste in sala. Questa prima parte è caratterizzata dall'uscita dei principali titoli de La Biennale di Venezia, ma sono tante anche le opere interessanti che arrivano totalmente inedite al pubblico, come la vicenda umana di Luca Trapanese, non più sconosciuta grazie al lavoro di Fabio Mollo e del suo meraviglioso cast».

Tra gli attori del film, emergono i ruoli femminili destinati a : Teresa Saponangelo, nei panni di un avvocatessa single, empatica e non schierata; Barbora Bobulova, interprete di un giudice minorile a cui Luca dichiara la propria omosessualità; l’infermiera Antonia Truppo; e Iaia Forte, nei panni della madre di Luca.

«Dopo quest’opera di grande valore sociale, ci aspetta l’incontro con Matteo Garrone venerdì 13 ottobre, con il cast del film Io Capitano e la partecipazione del centro sociale Ex Canapificio – continua Massarelli – ma non mancheranno in cartellone le pellicole restaurate dalla Cineteca di Bologna, e ancora grande attesa per il nuovo film di Scorsese».