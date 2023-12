Nick Mason dei Pink Floyd live a Caserta: ecco i biglietti

Dopo il successo dello scorso anno che tra i vari luoghi l’ha visto di nuovo protagonista a Pompei, Nick Mason torna in Italia per 6 appuntamenti estivi che toccheranno anche Caserta, martedì 23 luglio 2024, per riportare sui palchi i primi successi dei Pink Floyd. ​Con lui sul palco del Belvedere di San Leucio ci saranno Guy Pratt, bassista dei Floyd dal 1987, Gary Kemp degli Spandau Ballet, Lee Harris dei Blockheads e Dom Beken.

Il leggendario batterista torna a esibirsi in Campania con un concerto esclusivo nell’ambito della nona edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE” diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr S.r.l. con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, in partenariato con il Comune di Caserta.

I biglietti per assistere al concerto prodotto da D’Alessandro e Galli saranno in vendita a partire dalle ore 11 di giovedì 21 dicembre sul circuito TicketOne.