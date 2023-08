La rapina in piena notte in una sala slot e scommesse di via Forche Caudine ha messo in allarme la città. Un uomo con volto travisato, armato di un coltello, ha minacciato il gestore della sala slot: gli ha detto di cedere tutto l’incasso della serata. La vittima, impaurita, ha consegnato subito una parte del denaro, ma non contento il rapinatore si è avvicinato al gestore puntando il coltello alla gola, quest’ultimo non ha potuto far altro che dare tutto il denaro contante, duemila euro.

Il rapinatore solitario ha poi fatto perdere le sue tracce.

È successo all’una e trenta di notte fra sabato e domenica. Sul posto si sono subito recati i carabinieri di Maddaloni che hanno avviato le indagini. Un buon inizio per lo sviluppo dell’inchiesta è stato il sequestro delle immagini video interne al centro scommesse. Non si esclude una svolta sulle indagini del caso nelle prossime ore, anche perché l’Arma dei carabinieri sta analizzando in modus operandi con quello utilizzato per altre rapine in diversi negozi della zona.