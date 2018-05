Giovedì 3 Maggio 2018, 19:35 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2018 20:00

Un giallo lungo le rive del mare. Era sparito ieri, a bordo di una moto d'acqua di colore giallo, marca Seadoo. È stato ritrovato poco fa, cadavere, lungo la spiaggia di Baia Domizia dagli uomini della capitaneria di porto di Castelvolturno: si tratta di Pierluigi Iacobucci, scomparso ieri da un cantiere navale a Castelvolturno. Il corpo sta per essere trasferito a Pozzuoli a disposizione dell'autorità giudiziaria.Stando ad alcuni testimoni, Pierluigi Iacobucci si sarebbe allontanato in sella alla sua moto fluorescente alle ore 14, circa, del 2 maggio. Ma i colleghi non l'hanno visto rientrare. In serata, ne hanno denunciato la scomparsa. Oggi, il triste epilogo che nessuno si aspettava.