Cancello e Arnone, sequestrata mini discarica abusiva di rifiuti e sostanze chimiche

Segnalazione anonima al numero 1515 e i carabinieri scoprono una mini discarica abusiva. È accaduto a Cancello Arnone. I carabinieri giunti in un fondo agricolo, con accesso dalla strada provinciale 333, hanno accertato la presenza di un grosso cumulo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi abbancati direttamente sul suolo.

Sul posto anche i tecnici dell’Arpac del dipartimento provinciale di Caserta che hanno provveduto a caratterizzare i predetti rifiuti.

Tra questi vi erano rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose e imballaggi di vario materiale. Gli accertamenti di polizia giudiziaria hanno permesso di risalire all’autore, nonché il mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, ovvero un trattore munito di carrello.

Immediato il sequestro preventivo dell’area e del grosso cumulo dei rifiuti composti da contenitori di diversa capienza (lattine in plastica in disuso) ove erano in precedenza contenute sostanze chimiche liquide, composte da anticrittogamici, antiparassitari e concimi liquidi, utilizzati in agricoltura. Il responsabile è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. L'operazione rientra nell'ambito delle attività contro il fenomeno dell’abbandono e dell’incendio dei rifiuti.