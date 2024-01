Progetti di rigenerazione urbana, nel giro di una ventina di giorni saranno aperti i cantieri di lavoro per la realizzazione dei 17 progetti finanziati per la somma di 20 milioni di euro nell'ambito del Pnrr-piano nazionale di ripresa e resilienza. La notizia del finanziamento non è nuova, veniva annunciata il 31 dicembre 2021 dall'amministrazione comunale; la novità dell'apertura dei cantieri dopo l'espletamento delle procedure di aggiudicazione delle gare di appalto sta nella imminenza venti giorni sono un lampo se rapportati ai due anni trascorsi dal primo annuncio che ci è stata assicurata dall'assessore Domenico Maietta titolare del "dicastero" complesso che comprende l'urbanistica, l'ufficio di piano, la rigenerazione urbana della città e dei borghi collinari. Il gravame di deleghe assegnategli dal sindaco Carlo Marino si spiega dalla specifica competenza di Maietta, architetto di professione. Lavoro, in ogni caso, di squadra attese anche l'impegno dell'assessore Massimiliano Marzo titolare, con altre, delle deleghe ai Lavori pubblici e ai rapporti con le frazioni del territorio urbano.

APPROFONDIMENTI Ester, uccisa dal marito: dolore a Calvi,«Qui tornava per le feste e le vacanze» San Leucio, tempi sforati ma fondi restyling salvi Aggredisce i genitori per soldi e insegue il padre che vuole denunciarlo: arrestato 45enne a Casapulla

Gli annunci, come i trailer cinematografici che un tempo erano i "prossimamente", erano stati in varie occasioni lanciati dall'ufficio stampa del Comune e dalle segreterie di assessori e consiglieri ma di cantieri nessuna traccia, i tempi si sono maturati e, pertanto, dal prossimo febbraio si dovrebbe cominciare a lavorare. Tra i primi a essere avviati i cantieri che riguardano in particolare sei progetti, tutti per la rigenerazione urbana dei borghi collinari. «Si parte da Casertavecchia - dice l'assessore Maietta - si scende per Pozzovetere e Casola, borgate ugualmente antiche, meritevoli di essere valorizzate, migliorate nell'aspetto degli spazi pubblici che ne caratterizzano l'identità». Partiamo dalle due borgate immediatamente sottostanti Casertavecchia.

L'assessore Maietta: «A Pozzovetere è prevista la rigenerazione della Piazza dei Colli Tifatini su cui affaccia la chiesa parrocchiale di San Giovanni e l'antica cappella di San Giuseppe. La pavimentazione sarà di basolato di pietra di San Lupo, la piazza sarà abbellita da una fontana e vi sarà potenziata la pubblica illuminazione». Un passo più avanti siamo in discesa è c'è Casola. «Qui dice Maietta sarà rifatto lo slargo antistante la chiesa di san Marco Evangelista ul cui sagrato c'è il plurisecolare tiglio, censito fra gli esemplari più vecchi d'Italia. Questa piazzetta è crocevia, con la strada principale, di stradine che si inerpicano per Sommana e per la Fonte Linara».

Più consistenti i lavori per la rigenerazione della borgata-regina, di Casertavecchia soprastante le tre borgate minori. «Sul Borgo dice l'assessore sarà impegnato una tranche del finanziamento pari a 1 milione e 200mila euro, si comincerà in primis dalle due strade del circuito monumentale che risultano, seppur malamente, ancora asfaltate, si tratta di via Casa Hirta che si diparte dalla piazzetta del Seggio fino al Belvedere e via Sottomura che sfocia nella Piana San Rocco, col suo tridente di strade, l'una che taglia in salita la pineta e quella che porta alla disastrata strada provinciale di collegamento con Castel Morrone». Prosegue: «Un intervento massivo riguarderà la Piana di San Rocco e la strada della pineta e la sua riforestazione con alberature autoctone in sostituzione di ciò che resta dei pini impropriamente piantati. Qui dobbiamo recuperare con slancio la mortificazione che nel 1997 ci inflissero gli ispettori dell'Unesco che per le condizioni d'insieme della piana di accesso ai siti monumentali del Castello e della Cattedrale non concessero la tutela. Questa piazza, con la regolamentazione dei parcheggi, non dovrà più essere trasformata nel suk che sappiamo, niente mercatini improvvisati, bancarelle, parcheggiatori abusivi».