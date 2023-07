Terra dei fuochi, scaricano rifiuti speciali in strada, "incastrati" dalle telecamere

Scoperti dei «criminali dell'ambiente» in via I Maggio, all’inizio di zona Arena, a Cesa. Le telecamere hanno registrato l'abbandono di rifiuti speciali in aperta campagna. Il comando dei Vigili urbani, diretto dal comandante Francesco Barone, dopo la visione delle telecamere, ha eseguito alcune verifiche. Il veicolo ripreso dagli occhi elettronici è intestato a una persona residente in un altro Comune che, subito, è stato convocato come presunto autore dello svrersamento. Ora sarà sanzionato.



Tutto è cominciato quando, grazie all’aiuto dell’impianto di video sorveglianza, in via Fratelli Cervi, sono stati trovati rifiuti, soprattutto materiale per imbarcazione abbandonati in modo incontrollato.

Dalle tracce ritrovate si è risaliti ai trasgressori ed è stata applicata la sanzione con la rimozione:

«Le nostre telecamere funzionano e danno i risultati sperati», spiegano il sindaco Enzo Guida e l'assessore all'ambiente Alfonso Marrandino.