Caserta, traffico rifiuti e gare d'appalto: rinviato a giudizio il sindaco Marino (Pd)

Rinviato a giudizio per turbativa d'asta e traffico di rifiuti: il sindaco di Caserta, Carlo Marino (Pd) dovrà comparire in udienza a marzo 2024 per difendersi da accuse pensantissime. Presidente dell'Anci Campania (associazione nazionale Comuni italiani), dovrà affrontare un processo con accuse pesantissime. Per la Procura Antimafia di Napoli, ci sarebbero stati contatti tra il manager dei rifiuti Carlo Savoia e il sindaco Marino finalizzati a truccare il bando di gara per la gestione dei rifiuti. Contatti - avvenuti anche con l'intermediazione di Pasquale Vitale - che rappresenterebbero elementi sufficienti per andare a processo. Così il pubblico ministero della Dda Fabrizio Vanorio aveva anticipato la richiesta di rinvio a giudizio -nei mesi scorsi - per diversi imputati coinvolti nella maxi inchiesta sulle turbative delle gare rifiuti nel Capoluogo ma anche ad Aversa, Lusciano, Cardito e Curti. Stralciate le posizioni di Vitale ( capo A) Scamardella ( capi A B F) Merola (Capo I) . L'avvocato Paolo Galluccio, ex assessore al personale del comune di Aversa, è stato prosciolto per non aver commesso il fatto (capo E): è difeso dall' avvocato Raffaele Costanzo. Assolti gli imprenditori Andrea Guadagno e Michele Oliviero con Eduardo Cotugno dell'ufficio tencnico del comune di Lusciano per un presunto appalto truccato a Lusciano: erano difesi dall'avvocato Mario Griffo.