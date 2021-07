Trenitalia: questa estate due frecce in più a Caserta e Benevento

Per facilitare gli spostamenti verso le località turistiche,ci sarano più Frecciargento, fino al 6 settembre, per i collegamenti estivi tra Roma, Campania e Puglia. Questo conferma il sostegno concreto del Gruppo ferrovie dello stato a un settore molto importante anche per l’economia nazionale.

La prima partenza da Roma Termini alle ore 12.10 di domenica 1 agosto, con arrivo a Caserta alle ore 13.18, Benevento alle ore 14.04, Bari Centrale alle ore 16.26. In direzione nord la prima nuova corsa del Frecciargento dal capoluogo pugliese sarà lunedì 2 agosto alle ore 9.36, arrivo a Benevento alle ore 12.09, Caserta alle ore 12.49 e arrivo nella capitale alle ore 14.08. I treni fermeranno anche a Barletta e Foggia.

I biglietti per i nuovi collegamenti sono acquistabili da oggi su tutti i canali di vendita Trenitalia.