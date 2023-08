Viaggiatori bloccati in aeroporto a Tokyo, la denuncia di una casertana

Un volo prima segnalato in ritardo, poi rinviato e scoppiano le proteste. Sono centinaia i turisti italiani bloccati all'aeroporto internazionale Haneda in Giappone a causa della doppia cancellazione del volo 793 Tokyo-Roma di Ita Airways, avvenuta venerdì 18 e oggi sabato 19.

Lo riferiscono due avvocatesse in viaggio, Sabrina Biscardo di Santa Maria Capua Vetere e Stefania Scarpati di Firenze che è in compagnia della figlia 11enne. Entrambe annunciano iniziative. «Siamo anche noi vittime di questa situazione - spiegano ai familiari dal Giappone - e siamo esterrefatte che nessuno si sia degnato di darci spiegazioni, o informazioni. Abbiamo in mano solo dei voucher ridicoli e valuteremo tutte le azioni legali da fare». Secondo quanto riferiscono le due viaggiatrici italiane, l'Airbus 350 di Ita-Airways doveva decollare alle 12.40 ora locale (le 5 in Italia) per atterrare a Fiumicino alle 20.25. Ma il volo di venerdì è stato prima rinviato di tre ore, poi di 11 e poi spostato al sabato.

Oltre alla mancanza di informazioni, c'è l'ansia di coincidenze saltate e di impegni personali e di lavoro da rinviare contattando l'Italia da 10mila chilometri di distanza. «Qui c'è uno sportello di Ita Airways, ma nessuno ci ha detto niente, è chiuso.

Siamo abbandonati a noi stessi, ma qui ci sono famiglie con bambini. È allucinante e non sappiamo quando finirà», dicono le due avvocatesse che sono di rientro da un viaggio nel paese orientale.