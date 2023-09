Esce in libreria “Caffè & Vino - Due mondi una guida”, il nuovo libro di Andrej Godina e Mauro Illiano, uno straordinario viaggio alla scoperta di due mondi incredibili: caffè e vino, bevande uniche ma ancora prima filiere agricole, storie di uomini e donne, intere famiglie e paesi, leggende millenarie, convivialità e gusto.

Tutto quello che c’è da sapere su di loro è qui dentro: coltivazione, lavorazioni, degustazione, abbinamenti, pregi e difetti, curiosità e molto molto altro.

Uno strumento indispensabile che completa il percorso già iniziato con l’omonimo documentario e si arricchisce del contributo di studiosi e professionisti in oltre 20 interviste.





A partire dalla storia e dalle origini - antichissime in entrambi casi - Andrej Godina e Mauro Illiano, caffesperto e trainer SCA il primo, caffesperto e giornalista enogastronomico il secondo, entrambi fini assaggiatori, curiosi, appassionati delle cose buone e della divulgazione della conoscenza di questi due straordinari mondi agricoli, ci conducono in questo lungo percorso dalla botanica alla degustazione.

Dopo l’omonimo documentario, che ha incontrato un ottimo favore di pubblico, gli autori ci accompagnano adesso lungo un bellissimo viaggio cartaceo: dieci capitoli “doppi” – uno per caffè, uno per il vino tutti ampiamente illustrati e corredati di mappe e infografiche - che sono dieci tappe nella storia e nella filiera dei due prodotti, due mondi diversissimi per provenienze, tradizione, cultura ma anche molto molto simili, con tanti punti di contatto e contaminazione. Entrambe bevande di convivialità, conosciute e consumate in tutto il mondo, con alle spalle una nutrita schiera di appassionati, esperti, produttori, due frutti della terra capaci di regalare sensazioni straordinarie. Chiaramente il vino parte avvantaggiato per storia e tradizione ma il caffè, con la sua incredibile complessità aromatica, la varietà di metodi di preparazione, la versatilità, la trasversalità può davvero aspirare a raggiungere il primo, aprendosi degustazioni e studi sempre più approfonditi.

«Il caffè è una delle bevande più bevute al mondo mentre il vino accompagna la nostra società da millenni – dichiara Andrej Godina. Entrambe le bevande provengono da un frutto e sono in grado di farci vivere un’esperienza sensoriale che racconta storie di paesi tropicali e di regioni montagnose impervie dove il caffè cresce fino ai 2.500 m di altitudine, mentre il vino ci riporta un racconto di territori vicini, di visite in cantina e magari di vendemmie fatte a casa con i parenti. Il libro “Caffè & vino” mette in parallelo due filiere che fanno parte della nostra cultura e della nostra vita quotidiana attraverso il racconto della botanica, dei territori di coltivazione, delle tecniche di coltivazione e di raccolta dei frutti, dei processi di lavorazione e di trasformazione e della loro degustazione. Questo libro è in grado di cambiare nel lettore la conoscenza della filiera delle due bevande rendendo più consapevoli tutti coloro che vogliono saperne di più, in particolare sul caffè che rispetto al vino manca di una vera cultura diffusa».



La guida è un’occasione per approfondire e diffondere la conoscenza delle due filiere scoprendo che c’è tanto da imparare da entrambe. Lo sapevate - per esempio - che il caffè conosce e utilizza il metodo di lavorazione naturale da sempre, esaltandone così le caratteristiche agricole del prodotto, mentre il vino lo ha riscoperto solo da pochi anni? O che entrambi possono essere “maturati sulle bucce?”. Che il caffè ha molti più composti aromatici del vino e che esiste una scheda di assaggio specifica per le due varietà esistenti? Oppure che entrambi necessitano di grande attenzione a temperatura di estrazione, servizio, tazze e bicchieri che possono esaltare o compromettere le caratteristiche organolettiche del prodotto? E che condividono lo stesso metodo di abbinamento col cibo? Entrambi infine, in dosi moderate, sono ottimi alleati per la salute oltre che bevande di straordinaria convivialità.

«Caffè e Vino rappresentano due mondi incredibilmente affascinanti – conclude Mauro Illiano. Se queste due bevande non esistessero, sarebbe un modo decisamente diverso. Molti i punti in comune tra loro: entrambi derivano da un frutto, entrambi presentano un universo sensoriale in costante espansione, ed entrambi accompagnano la cultura gastronomica di migliaia di popolazioni del nostro pianeta. Ciò nonostante, le differenze tra loro sono tantissime: tempo di degustazione, funzione sociale, valore economico e stato dell’arte degli addetti ai lavori ne sono un esempio. Dalla prima all’ultima pagina di questo libro, ogni parola spesa ha lo scopo di elevare la conoscenza di ogni elemento grado di rendere uniche queste due bevande, ponendosi l’obiettivo di regalare al lettore un nuovo ed originale punto di vista verso quelle che a mio parere rimangono la testimonianza più lucente del genio umano».



Questi sono alcuni piccolissimi assaggi, del grande percorso del volume, che sarà presentato in anteprima il 5 ottobre alle ore 16.30 presso l’Accademia del Caffè Espresso La Marzocco a Firenze.