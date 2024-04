«Solitudine di una regina di cuori», in libreria il nuovo romanzo di Raffaella Francone

È arrivato in libreria Solitudine di una Regina di Cuori, il nuovo romanzo di Raffaella Francone. Il libro è uno splendido romanzo dai toni drammatici, nel quale vengono tratteggiati meravigliosamente tutti i personaggi.

Dotati di vitalità e caratterizzazione psicologica, nella loro individualità l’autrice li amalgama perfettamente tra le righe del costrutto. Ha saputo descrivere l’amore in tutte le sue sfumature, esponendo dettagliatamente le capacità peculiari e relazionali dei singoli componenti, ma soprattutto ha saputo svelare e mettere in evidenza tutte quelle percezioni, a volte poco manifeste, che costruiscono i rapporti e mettono in relazione l’uno con l’altro.

La trama di «Solitudine di una Regina di Cuori»

Mentre Roberta si ritrova a passeggiare con la sua ultima nata, un messaggio dal telefonino le giunge dal passato. Implacabile e puntuale, il suo trascorso risale in superficie con tutta la sua violenza.

Nel messaggio, Cristiano, suo padre, esplicita il desiderio di un confronto. Sparito dalla società da molto tempo, vittima di se stesso e della sua superficialità, da sempre vive il suo ruolo di uomo e di padre in modo altalenante.

Anche con Miranda, sua moglie, il rapporto è deficitario, man mano la donna vede sgretolarsi davanti a sé tutti i suoi sogni: una realtà asciutta e cruda si svela ai suoi occhi. Le resta, quindi, la necessità di ricostruire un vissuto che a lungo è stato mortificato dalle continue mancanze e dagli atteggiamenti provocatori di un uomo che ha giocato con il destino, con la propria famiglia e con i propri affetti.