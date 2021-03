A Mimmo Paladino la laurea ad honorem dal Dams di Bologna

L'artista Mimmo Paladino riceverà la laurea honoris causa dal Dams di Bologna, nell'ambito di “Dams50”, il programma di festeggiamenti per i 50 anni del primo Dipartimento delle Arti in Italia. Sarà il Rettore Francesco Ubertini, il prossimo 14 maggio al teatro Comunale di Bologna, a conferirgli l'ambito riconoscimento. Nel ricco programma di appuntamenti culturali, online e in presenza, che prenderà il via il 18 marzo con Daria Bignardi anche una mostra dedicata all'artista campano. E poi incontri, dialoghi con ex alunni, convegni e spettacoli fino al clou di tre giorni in piazza Maggiore e in diversi luoghi del centro, a partire dalle sedi storiche del Dams, dal 18 al 20 giugno.

