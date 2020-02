​Coronavirus: stop tasse per sei mesi nelle aree colpite, sospese anche bollette dei rifiuti. Un decreto in arrivo

Un decreto del governo per venire in aiuto delle zone del paese colpite dal coronavirus. Sospensione per 6 mesi delle bollette di luce, gas, acqua e anche dei rifiuti. È quanto prevede la bozza del decreto a favore delle zone colpite dal coronavirus. L'Arera, incaricata della sospensione, «disciplina anche le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi».

'Nel prossimo Consiglio dei ministri, andrà un provvedimento che introduce le sospensioni delle bollette luce, acqua e gas, e la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, dei provvedimenti di accertamento, di adempimenti fiscali e tributari, ma sopratuttto l'innalzamento a 750 milioni di euro del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese della zona rossa direttamente colpite dal fermo di produzione. Si va incontro all'esigenza maggiore segnalata da tutte le associazioni di categoria, consentire alle imprese di avere liquidita«. Così il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli a margine di un evento organizzato da Leonardo presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco. 'Non è l'unico provvedimento - ha aggiunto Patuanelli. La prossima settimana affronteremo il tema dell'indennizzo per le imprese che non riescono più a produrre e poi dovremo affrontare il problema delle filiere'.

