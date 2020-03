Coronavirus, scioperi confermati oggi in Lombardia e Lazio. Ma l'accordo c'è: alle 12 nuovo incontro governo-sindacati

Passi avanti tra Governo e sindacati sulle attività da chiudere oltre quelle già previste dal decreto del 22 marzo per affrontare l'emergenza coronavirus. Dopo un incontro durato quasi quattro ore si è deciso di aggiornare la riunione alle 12 per cercare l'intesa conclusiva. È possibile che si vada verso la revoca degli scioperi decisi dai metalmeccanici per la Lombardia e il Lazio che però al momento restano confermati.

Gli scioperi sono in corso e riguardano tutta l'industria metalmeccanica i cui comparti non sono stati chiusi al di fuori delle attività legate a quella ospedaliera e sanitaria e alla produzione di macchine per questa attività.

Ultimo aggiornamento: 09:47

