Leonardo da Vinci, coniata la moneta da 2 euro per celebrare i 500 anni dalla morte

Quest'anno le grandi celebrazioni per il 500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci cominciano dal Poligrafico e dalla Zecca di Stato. Il Ministero dell'Economia e Finanze ha emesso la moneta commemorativa dal valore nominale di 2 euro per celebrare l'artista e inventore toscano, considerato uno dei più grandi geni dell'umanità. La moneta costituisce la prima emissione della Collezione Numismatica 2019 dedicata a personaggi ed eventi che hanno segnato la storia del '900. A febbraio, insieme ad altre monete della Collezione, verrà presentata ufficialmente al pubblico internazionale del «World Money Fair» evento vetrina della numismatica mondiale, che si tiene ogni anno a Berlino e che da sempre assegna alla Zecca italiana importantissimi riconoscimenti per la qualità e il pregio dei propri prodotti. La moneta, disponibile in finitura proof e fior di conio, è stata realizzata dall'artista incisore Maria Angela Cassol e prodotta presso le Officine della Zecca di Roma con una tiratura di 5.000 pezzi.

Venerdì 25 Gennaio 2019, 17:34 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2019 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA