Black Friday, su Amazon è già boom di offerte: sconti eccezionali su migliaia di prodotti fino al 30 novembre

Ci siamo. Tempo di Black Friday. Da oggi inizia la settimana Black Friday Amazon, che fino al 30 novembre offre migliaia di prodotti in super sconto.

Come sempre Amazon, guarda con attenzione ai prodotti mercelogici di ogni categoria, con offerte, sconti e promozioni che coprono hobby, passioni e voglia di regali di ognuno. Per inaugurare la settimana Black Friday, Amazon offre moltissimi prodotti con sconti stellari che sfiorano l'80%: elettronica, abbigliamento, bellezza, gaming, cucina.

Settimana del Black Friday: scopri le migliori offerte

Ma iniziamo ad addentrarci in alcune offerte, per conoscere più da vicino cosa acquistare, ma soprattutto quanto risparmiare.

Elettronica. Iniziamo con un prodotto nuovo di zecca di Amazon, il Nuovo Echo (4ª generazione) con un look rinnovato ed un suono ricco e definito che si adatta automaticamente a qualsiasi ambiente. Venduto a 69,99 euro con uno sconto dell'86%.

Per chi ama l'ascolto della musica in cuffia, senza rinunciare alla qualità del sonoro, tra le tante proposte di Amazon, Sennheiser M2 IEBT Black Cuffia Microfonica senza Fili, in vendita a 89,99 euro con il 55% di sconto

Non c'è appassionato di gaming che possa rinunciare ad una tastiera adatta a qualsiasi situazione di gioco. Amazon propone Logitech G512 LIGHTSYNC RGB CARBON Tastiera gaming meccanica con switch GX Brown - Nero con uno sconto del 20%.

Di questi tempi come rinunciare ad un buon televisore Smart tv con cui vedere le nostre serie preferite, i film in blu-ray o magari guardare le foto direttamente dai nostri smartphone. Amazon propone Sharp Aquos LC-32Bi6E 32" a 199 euro con uno sconto del 26%.

Moda. Altrettanto allettanti e vantaggiose le offerte di Amazon nel campo dell'abbigliamento e degli accessori. Diamo un'occhiata. Sono già in promozione gli occhiali da sole con lenti a goccia e metallo tagliato al laser. Un must-have di Ray-Ban che Amazon propone con uno sconto del 65%. Un altro paio di occhiali da sole super-cool, per uomo e donna, con lente piatta e montatura color oro. Sempre Ray-Ban con uno sconto di oltre il 50% al prezzo di 77 euro.

Elettrodomestici. Passiamo ad un'altra sezione, gli elettrodomestici per la casa. Di questi tempi la pulizia è più importante che mai, allora perché non approfittare degli sconti Amazon, per comprare un aspirapolvere. Hoover propone un prodotto di qualità, estremamente versatile e compatto che si può smontare ed usare sia per la pulizia del pavimento che per aspirare le briciole. Per le fredde giornate d'inverno, ma adatto a tutte le stagioni, invece, il tostapane di Russell Hobbs, per preparare panini gourmet o semplici toast, proposto da Amazon con uno sconto del 25%.

Ultimo aggiornamento: 09:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA