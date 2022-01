di Antonio Pascale

Eh, non ci sono più i provvedimenti di una volta, tanto che possiamo dire che trattasi di regolare eccezione. Prendete il tennista serbo Novak Djokovic, ebbene sta per partecipare alla prossima edizione degli Australian Open, a Melbourne. Voi dite, e allora che c’è di strano? È il miglior tennista in circolazione, e quel torneo è uno dei quattro più importanti al mondo, se non gioca lui chi dovrebbe...