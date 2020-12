Fs, Pompeo Meta presidente e Corradi amministratore delegato: a Rfi tandem rosa Masutti e Fiorani

Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane ha designato i componenti dei nuovi Consigli di Amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana e di Trenitalia, a conclusione degli ampi approfondimenti informativi discussi nella riunione del 7 dicembre scorso e volti a completare l’analisi del processo di selezione delle candidature e dei profili proposti per le due principali società operative del Gruppo, assicurando il puntuale rispetto delle direttive MEF in materia di criteri e procedure per le nomine. Per RFI, il nuovo Cda, che sarà nominato dalla prossima assemblea, sarà composto da Anna Masutti - Presidente, Vera Fiorani con l’incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale. Per Trenitalia, il nuovo CdA, che sarà nominato dalla prossima assemblea, sarà composto da Michele Pompeo Meta - Presidente, Luigi Corradi con l’incarico di Amministratore Delegato e Direttore Generale. Le prime riunioni dei nuovi Consigli di Amministrazione di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia si terranno, a valle della nomina da parte dell’Assemblea, nei prossimi giorni. Gli Amministratori Delegati avranno tutte le deleghe operative. Il Gruppo FS Italiane ringrazia i Consigli di Amministrazione uscenti e in particolare i Presidenti e gli Amministratori Delegati per il prezioso lavoro svolto.

