Mobile, fibra, rinnovabili: ecco il piano Industriale di Miwa Energia S.p.A.

Un piano industriale ambizioso e con un obiettivo di medio periodo chiaro e preciso: rendere Miwa Energia S.p.A. un riferimento unico, affidabile e trasparente per gli utenti nel settore delle commodities. Miwa Energia S.p.A. è un’azienda sannita, con sede nella Zona Industriale di Apice (Benevento), attiva dal 2010 su tutto il territorio nazionale nel settore gas ed energia elettrica che, in questa delicata fase di transizione, si sta distinguendo per l’approccio trasparente e la costante attenzione ai benefici per i clienti, delineando una prospettiva positiva per coloro che stanno cercando chiarezza e serenità nel passaggio al mercato libero. Oggi, Miwa Energia S.p.A conta circa 30.000 clienti ed un fatturato che si attesta intorno ai 20 milioni di euro. Il Piano Industriale messo a punto dall’amministratore Michele Zullo, con il supporto del management, punta a raddoppiare utenti e fatturato nell’arco del prossimo triennio.

«Lo sviluppo così come concepito dal nostro nuovo Piano Industriale - afferma Michele Zullo, amministratore unico di Miwa Energia S.p.A. - coinvolge molti settori, perseguendo l’obiettivo di riuscire a dare un contributo positivo alla collettività.

I nostri investimenti futuri, infatti, riguardano anche settori diversi dal servizio di fornitura energetica. Dalla telefonia mobile alle energie rinnovabili, dalla fibra ottica al credito al consumo, passando per servizi per la mobilità elettrica e l’efficientamento energetico, abbiamo in cantiere tante novità, volte soprattutto a fornire ulteriori servizi ai nostri utenti, puntando a diventare per ciascuno di essi l’unico riferimento in materia di commodities».

Nell’ottica di ampliamento delle commodities da mettere a disposizione dei clienti finali, l’azienda sannita ha individuato nella telefonia mobile il primo servizio da rendere operativo, attraverso il brand Miwa Mobile. L’obiettivo resta sempre quello di valorizzare e rafforzare il core business aziendale, affiancando la telefonia mobile ai servizi gas e luce, puntando alla fidelizzazione dei clienti.

Definiti gli aspetti contrattuali e commerciali, Miwa Energia, attraverso il brand Miwa Mobile, ha deciso di entrare in questo mercato come Air time reseller (ATR), ovvero un rivenditore di traffico su rete mobile che rivende il traffico acquisito all'ingrosso da un operatore di rete mobile, il quale gestisce interamente il traffico dal punto di vista tecnico. Miwa Energia ha individuato in CIM (1 Mobile) il partner sulla rete mobile, una società di tipo Enhanced Service Provider (“ESP”) che offre servizi di comunicazione mobile ai clienti in Italia.

Fibra ottica, energie rinnovabili, efficientamento energetico, mobilità elettrica e credito al consumo, saranno, con la telefonia mobile,i prossimi asset che l’azienda integrerà nel proprio portafoglio attività, ampliando così la gamma di prodotti e servizi da mettere a disposizione dei clienti, ma anche della rete commerciale, che in questo modo può avere più soluzioni in termini di produzione e maggiori possibilità remunerative, creando un connubio saldo e duraturo con l’Azienda.

Per quanto riguarda il credito al consumo, avendo una platea di clienti quasi esclusivamente composta da privati, Miwa Energia si sta organizzando per creare un ramo d’azienda ad hoc volto alla soddisfazione delle esigenze finanziarie dei propri utenti, attraverso partnership qualificate

Miwa Mobile fa il suo ingresso nel mercato della telefonia con un’offerta FLAT che propone un bundle da 100 Giga e minuti illimitati ad un costo conveniente per i sottoscrittori di 3,99 € mese, che conferisce un concreto vantaggio a chi decide di entrare nel mondo Miwa.

L’App Miwa World, disponibile su Google Play e su App Store, garantirà il controllo su tutti i servizi e sarà centrale per la gestione dell’utenza telefonica.

I punti fisici di Miwa (Store, Center, Point e Corner) saranno gli unici luoghi autorizzati a poter rilasciare le SIM Miwa Mobile, che non saranno acquistabili online, per garantire agli utenti un elevato standard di sicurezza e trasparenza.

Presto partiranno degli open day dedicati nei diversi punti Miwa presenti su tutti il territorio nazionale.