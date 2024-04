Agenda Sud 2030, la diretta dei lavori della seconda giornata a Napoli

È davvero una full immersion sul Mezzogiorno e le sue potenziali dinamiche di sviluppo la due giorni organizzata da Merita a Napoli che si chiude oggi con l'intervento del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani.

Qualità dei relatori, ricchezza dei position paper per ognuno dei temi discussi, dalla Politica di coesione all'energia, dai trasporti all'autonomia differenziata, coinvolgimento del governo: «Colmare il divario è l'interesse nazionale dell'Italia» dice Claudio De Vincenti nell'inaugurare la prima giornata con il presidente di Merita, Giuseppe Signoriello. Ed è la chiave euromediterranea, leit motiv dell'evento, a rafforzare questa dimensione. Lo sottolinea da remoto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che non a caso assegna al Mezzogiorno un ruolo strategico nell'ambito dell'ambizioso Piano Mattei lanciato dal governo taliano.