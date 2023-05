Ex Whirlpool Napoli, il piano di Tea Tek Group: nuove assunzioni e l'assorbimento di 300 operai

Con il progetto di reindustrializzazione dell'ex-area Whirlpool di Napoli presentato da Tea Tek Group «si prevede l'assorbimento degli oltre 300 operai ex Whirpool e l'assunzione di ulteriori maestranze con una grande componente di manodopera femminile», dichiara Felice Granisso, Ceo di Tea Tek Group.

«Il nostro progetto è forse tra i primissimi di reshoring per la filiera delle rinnovabili e fotovoltaico. I dettagli del business plan e dell'investimento saranno resi noti a partire dal prossimo 16 maggio, data del confronto presso il tavolo ministeriale. Quel che possiamo dire, anche per correggere alcune inesattezze diffuse in questi giorni, è che produrremo componenti per inseguitori solari e power skid, ovvero le cabine di trasformazione che elevano a media tensione la corrente per la distribuzione in rete», aggiunge po Granisso. In programma il “green innovation lab”, un progetto sviluppato in collaborazione con Enea «nelle innovazioni che disegneranno il futuro delle rinnovabili per i prossimi 15 anni», spiega il ceo dell'azienda leader nelle rinnovabili.

Non è mancato l'appello alle istituzioni, a cui «chiediamo di valutare il modello delle “Zone economiche speciali” (Zes) non solo per il caso Whirlpool. La procedura che ha consentito di rilevare l'area rappresenta un fatto virtuoso, un processo di sburocratizzazione che potrebbe essere seguito per risolvere le tante crisi industriali del sud», ha dichiarato il Ceo di Tea Tek Group.

Per quanto riguarda, infine, l'assegnazione della ex-Whirlpool di Napoli all'azienda leader nelle rinnovabili da parte del commissario di governo della Zes Campania, Granisso ha fatto presente la necessità di un confronto con le parti sociali e le istituzioni che prenderanno parte al progetto .