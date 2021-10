Reddito di cittadinanza, meno aiuti e più formazione: pronti 600 milioni per le Regioni

Circa 800 mila percettori del reddito di cittadinanza da riqualificare. Per rimettere in carreggiata il sussidio e ridurne il costo, che nel 2021 rasenterà i 9 miliardi di euro, il governo punterà sulla formazione. Obiettivo: smaltire lo stock di beneficiari attivabili, quasi 1,2 milioni di persone sui 3 milioni di soggetti raggiunti dalla prestazione di sostegno, di cui però il 70 per cento ha al massimo la terza media. Circa uno su dieci,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati