Missione della Regione Campania al Salone dell’aeronautica di Parigi

È iniziata la missione collettiva della Regione Campania al Salone dell’aeronautica e dello spazio «Paris Air Show 2023», in programma presso l’aeroporto di Le Bourget fino al 25 giugno con la cerimonia di apertura dello stand regionale, situato nella Hall 1.

Il «Paris Air Show» è il più importante salone aerospaziale internazionale che riunisce, ogni due anni, le principali industrie del settore a livello mondiale. Il salone di quest’anno rappresenta la prima edizione dopo la pandemia, essendosi tenuta l’ultima edizione nel 2019, tornando ad essere operativo in un contesto internazionale molto mutato nel frattempo.

Sono ben 31 i partecipanti, tra consorzi e aziende campane, che hanno risposto all’avviso pubblico della Regione Campania e che prenderanno parte alla missione.

La partecipazione della Regione Campania al Paris Air Show 2023 è diretta a promuovere e ad evidenziare le attuali specializzazioni e capacità del settore aerospaziale campano, la rete della ricerca e della formazione del settore, prospettando anche le potenzialità per eventuali investitori esteri. La Regione Campania rappresenta, infatti, uno dei più importanti poli aerospaziali nazionali non solo per quantità di imprese, fatturato e numero di occupati, ma anche per la presenza di una eccellente rete di ricerca scientifica e di alta formazione.

La Campania vanta storiche tradizioni nel settore aeronautico, infatti è da ben più di 100 anni che hanno iniziato a svilupparsi tali competenze. La filiera produttiva del comparto aerospaziale riveste un ruolo di primo piano e strategico nel sistema economico della Regione Campania, rappresenta un elemento di sviluppo del territorio sia per il numero di insediamenti industriali sia per l’elevato contenuto di innovazione tecnologica richiesta dai processi produttivi.