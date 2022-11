DevFest Napoli 2022, torna la la tech-conference al centro direzionale

DevFest, la tech-conference che si tiene annualmente in tutto il mondo, organizzata dai vari Google Developer Groups su un tema ben preciso sbarca a Napoli con un evento unico che si terrà sabato 26 novembre 2022 all’interno del co-working space di Re Work al Centro Direzionale di Napoli, all’interno dell’Isola E2 sita in viale della Costituzione, a partire dalle ore 10:00 fino alle 20:00. L’iniziativa mira a creare un confronto costruttivo con tutti gli appassionati di tecnologie e sviluppo digitale.

«La mission di GDG Napoli quest'anno, è portare l'arte del gioco, fisico e digitale, all'interno di un mondo che nonostante sia legato al Gaming, spesso e volentieri «GameDev» non è un'etichetta valida o comunque non è mai proposto. Ne siamo un esempio proprio noi di Gdg che tra i tantissimi topic (Mobile, Android, Cloud, Accessibility, Inclusion...) non abbiamo GameDev. È ora che le cose cambino! Perché il gioco non è solo divertimento fine a sé stesso, è anche apprendimento, inclusione, spirito di squadra, terapia e tanto altro ancora!»- spiegano gli organizzatori dell’evento. I Google Developer Groups sono community indipendenti supportate da Google Developers con l'obiettivo di promuovere nuove tecnologie riunendo studenti, appassionati, sviluppatori ed esperti del settore, realizzando eventi che possano accoglierli tutti per scambiare idee, opinioni, chiacchierare su temi di cui si hanno passioni in comune e fare «networking».

Nel mondo ci sono circa 1000 Google Developer Groups in 140 paesi differenti. Alla base di ogni community Gdg ci sono tre parole-chiave fondamentali: Connect, Learn e Grow. Connect: perché l'obiettivo delle community è connettere le persone che hanno gli stessi interessi e le stesse passioni Learn: gli eventi si tengono sempre con esperti del settore e delegati di aziende tech, quindi imparare qualcosa di nuovo è naturale! Grow: indubbiamente quando impari qualcosa di nuovo, «si cresce». Puoi farlo anche da solo, ma confrontandoti con persone che «ci sono già passate», indubbiamente si cresce più in fretta.

Il Google Developer Groups di Napoli nasce con un obiettivo ben preciso: diventare un punto di riferimento per chiunque voglia condividere la propria esperienza e conoscenza in ambito tech. Che tu sia uno studente, un esperto del settore, un professionista, un freelance, un developer o un semplice curioso, Gdg Napoli accoglie tutti, senza alcuna distinzione e senza etichette, sarai sempre il benvenuto! Gli eventi ospitati dal Gdg Napoli durante l'anno sono numerosi e puntano a diventare appuntamenti abituali e ricorrenti. Ad oggi, la community possiede circa 500 membri. Gli organizzatori principali dell’evento Napoli DevFest sono: Alessio Romaniello Daniele Maisto Sergio Caiazza Stefano De Simone. Lo staff completo, invece, comprende anche: Fabrizio Esposito Domenico Pedata Marta Ippolito Paola Pellegrino Amedeo Errico