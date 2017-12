Mercoledì 27 Dicembre 2017, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 14:53

Tech cocktail per talenti allo Slash music/art di via Bellini, dove quest'anno si sono date appuntamento le Startup napoletane per un'edizione natalizia di NAStatupDay: un happening per per accelerare Napoli, per chi vuole restare, venire o sogna di ritornare a Napoli.Special guest dei talenti in fuga, la traveller e fashion blogger Anna Pernice, catturata tra un viaggio e l’altro da Antonio Prigiobbo, founder dell’acceleratore che avvia con lei una nuova campagna acquisti dei campioni di Napoli, pronti a accelerare le startup a Sud.Sei le nuove idee/imprese startup: Fabiano Sileo con Togenther Innovativo Gruppo d’Acquisto e una Soluzione B2C, Sara Coppola con RFactory Sviluppo, implementazione e commercializzazione di tag integrati, Alessandro Volpe e Paolo Volpe con Mokinette Una nuova idea che vuole rivoluzionare il mondo del caffè, Marco Vastano con BioFP Innovazione per Biocarburanti e Biomateriali, Fabrizio Fattori e Stefania Sica con BaitJay App per “ripescare” i propri ricordi e riprogrammarli, Mirko Pennone con Differenziamo App che guida il cittadino a fare bene la raccolta differenziata.Un Natale diverso dal solito insomma per le nuove leve dell'imprenditoria partenopea che tra un brindisi e l'altro si sono anche confrontate con startupper in fuga e di ritorno a Napoli solo per le feste natalizie che stanno accelerando all’estero come Raffaele Colella da San Francisco USA e Suele Guastaferrro da Parigi. O, ancora, su come la community può interagire e dialogare con il mondo delle imprese, insieme al neo presidente dei Giovani di Confindustria di Napoli con delega alle startup per l’Unione IndustrialiVittorio Ciotola, invitato a sviluppare in maniera partecipativa vecchi e nuove formule, o sui nuovi bandi pubblici aperti con Marco Scaglione co-founder di europportunity nonchè Alessandra Barile, Susanna Sanseverino e Michele Turco, il founder e driver Antonio Prigiobbo, Innovation Designer/Autore con gli Advisor Maria Pia Montoro, Filippo Sessa, Bruno Flora, Valeria Tuosto e Marina Pepe.