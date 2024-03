Andrea Cerioli, prove di matrimonio con Arianna Cirrincione: «Aspetto il momento buono per farle la proposta»

Andrea Cerioli è diventato papà della sua prima bambina Allegra da poco (è nata lo scorso 6 febbraio) ed è pazzo d'amore per lei e, ovviamente, per la compagna e mamma della piccola, Arianna Cirrincione. I due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono conosciuti all'interno dello studio di Maria De Filippi nel 2019 e da quel momento in poi non si sono più lasciati.

Prima di diventare genitori, Andrea e Arianna avevano sempre sorvolato sull'argomento matrimonio ma, in una recente intervista rilasciata a Casa Sdl, l'ex tronista ha rivelato che sarebbe pronto a portare all'altare la fidanzata.

Ecco che cos'ha dichiarato.

L'intervista di Andrea Cerioli

Andrea Cerioli è stato uno degli ultimi ospiti del programma web Casa Sdl. Gli è stato chiesto se, in futuro, potrebbe pensare alle nozze con Arianna Cirrincione e lui ha risposto: «Il matrimonio? Sicuramente, sicuramente sì, ci sarà. Sto aspettando il momento propizio per la proposta, mi piacerebbe anche che la bambina, in qualche modo, se lo potesse godere. Senza fretta, arriva tutto». Inoltre, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha anche espresso il proprio parere su Uomini e Donne, dating show che gli ha fatto incontrare la sua dolce metà: «È un programma bellissimo ma dipende da come lo si affronta. Se uno va lì davvero per concentrarsi a trovare qualcuno, come ho fatto io, può trovarlo davvero, se invece pensa alle serate e ai follower, allora non saprei...».

Andrea Cerioli e il matrimonio

Quando Andrea Cerioli ha parlato di matrimonio con Arianna Cirrincione, molti fan sono rimasti sorpresi. Infatti, qualche tempo fa, l'ex tronista aveva dichiarato: «Credo a due persone innamorate e unite, non a una fede al dito».