Arianna Cirrincione parla della gravidanza: «Ecco qual è la presunta data. Se farò un altro figlio? Vogliamo...»

Quando una donna scopre di aspettare un bambino i pensieri e le emozioni vanno in mille direzioni. E si comincia a sognare e a pensare al futuro. E lo sa bene Arianna Cirrincione, ex corteggiatrice di Uomini e donne, che nelle ultime ore ha risposto ad alcune curiosità dei suoi follower in merito alla sua gravidanza. L'ex corteggiatrice e Andrea Cerioli diventeranno presto genitori della piccola Allegra. Di conseguenza, l'ex corteggiatrice nelle ultime ore ha così fatto sapere ai suoi follower com'è andata la visita di routine prima del parto.

Le parole di Arianna Cirrincione

«Siamo appena usciti dal controllo - ha spiegato Arianna Cirrincione -.

Tutto bene solo poco liquido, quindi martedì torneremo a fare l'ennesimo controllo. Detto questo, un'altra cosa entusiasmante che abbiamo letto mentre stavamo aspettando siamo andati a leggere, è del segno calendario cinese della lepre. Un segno particolare perché tra le sue caratteristiche principali spicca un ottimo e buonissimo pessimismo, quindi bambini cupi, tristi e grigi. Praticamente tutta il papà».

L'ex corteggiatrice ha aggiunto: «Direi che la bambina è gia posizionata bene quindi 99/100 dovrei partorire naturalmente poi se qualcosa dovesse cambiare non succederà nulla. Data presunta 7 febbraio, poi vedremo. Non ho ancora iniziato ad avvertire le contrazioni, anzi. Sono un po' in attesa perché ogni giorno cerco di capire se ho qualche contrazione però per ora nulla. Se farò l'epidurale? Spero non mi serva ma se dovesse servirmi assolutamente sì. Mi farò le punture anche in fronte».

«Se vogliamo fare un altro figlio dopo Allegra? Assolutamente sì, un fratellino», ha concluso Arianna Cirrincione.