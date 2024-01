Aurora Ramazzotti piange su Instagram: «Da quando sono mamma mi capita spesso». Il motivo dietro le lacrime

Spesso le aspettative dei genitori, il carico di pressione che ci si mette sulle spalle e la prospettiva che inciampare significhi non avere valore, porta a rinunciare alle esperienze per rimanere in una zona safe in cui non si regredisce, né si fanno passi avanti verso ciò che si desidera davvero.

Lo ha spiegato proprio nelle sue Instagram stories Aurora Ramazzotti, mamma del piccolo Cesare, nato il 30 marzo dell'anno scorso nella clinica Sant'Anna di Sorengo. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è mostrata ai suoi follower in lacrime dopo aver visto un video «motivazionale» su Instagram.

Dopo qualche minuto, Aurora Ramazzotti ha spiegato anche il motivo per il quale è così sensibile quando si parla di questo argomento.

Le parole di Aurora Ramazzotti

«Come mai un video come questo è capace di farmi lacrimare disperatamente? - ha sottolineato Aurora Ramazzotti nelle sue Instagram stories -. Da quando sono genitore mi si è sbloccato un nuovo livello di sensibilità a cui non avevo mai accesso prima perché non era una cosa che mi interessava. Ma adesso che ci ripenso dico "anche io sono stata figlia" ma ignoravo una cose importanti. Questi video mi emozionano perché ho una paura fottuta».

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha aggiunto: «Io credo che la condivisione e parlare di queste cose siano in grado di farci sentire meno sole. Io capisco i genitori che hanno paura perché i social da una parte aiutano mentre dall'altra parte ti distruggono perché non di danno gli strumenti per metterli in pratica». «Noi non abbiamo sempre accesso a tutte queste cose infinite come per esempio il metodo Montessori - ha concluso Aurora Ramazzotti -. Alcune volte io da sola mi dico "è tutto ok" non c'è bisogno di fare le cose perfette».