Michelle Hunziker, make-up fatto dalla figlia Sole: «Sembro la Befana?»

Ogni anno, la mattina del 6 gennaio, sono moltissimi i bambini che si recano con trepidazione a vedere cosa contenga la calza appesa per essere riempita con piccoli, apprezzatissimi doni. E rimanendo in tema, Michelle Hunziker, nelle ultime ore, si è resa protagonista di un video simpaticissimo. La conduttrice, si è mostrata attraverso un video-selfie che ha pubblicato nelle sue Instagram stories, post make-up realizzato da sua figlia Sole, 9 anni. «Buongiorno, chi non è truccato così di prima mattina vero? - ha sottolineato Michelle Hunziker - Questa è stata opera di mia figlia Sole e non solo... Lei mi ha pettinato anche abilmente. Sembro la Befana vero?».

Michelle Hunziker è in vacanza sulla neve.

La conduttrice è stata avvistata nelle ultime ore a Madonna di Campiglio, con le figlie minori Sole e Celeste avute da Tommaso Trussardi e il nuovo compagno Alessandro Carollo, osteopata con cui fa coppia da alcuni mesi. Meritato relax per Michelle Hunziker, dove la pace dei sensi è dovuta anche grazie al nuovo amore entrato nella vita della conduttrice.

A raccontare la gioia di questo momento, è la stessa Michelle Hunziker attraverso il suo profilo Instagram. L'ultimo post social la ritrae più allegra che mai davanti all'obiettivo e, a corredare gli scatti, solo un cuore seguito da puntini di sospensione.