Aurora Ramazzotti: «Il prezzo da pagare per indossare la salopette? Sentirsi dire "mi lavi la macchina"». Cosa voleva dire

Aurora Ramazzotti ha pubblicato alcune nuove storie Instagram in cui ha mostrato ai suoi milioni di follower un nuovo outfit che, sicuramente, sfoggerà in primavera o, comunque, con il sole. Infatti, l'influencer indossa una salopette color beige con una t-shirt bianca a maniche corte. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aggiunge, poi, un suo pensiero in merito al capo d'abbigliamento che indossa e, sicuramente, tra i suoi numerosissimi fan ci sarà qualcuno che condivide la sua opinione. Ecco che cos'ha scritto.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una nuova storia sul proprio profilo Instagram. La mamma di Cesare indossa una salopette chiara e, mentre si specchia e realizza un video selfie, scrive: «Diciamocelo, il prezzo da pagare per indossare una salopette è sentirsi dire, infinite volte, "Oh, allora mi lavi la macchina"... e fingere di trovarlo divertente». Poi, in fondo al video, Aurora aggiunge: «Io la amo».

L'influencer posta spesso contenuti "pungenti" nelle proprie storie social e, proprio per questo, è molto amata dai suoi fan che le sono molto affezionati.

In una delle sue ultime storie Instagram, Aurora Ramazzotti ha pubblicato anche l'intervista in lingua inglese rilasciata insieme a mamma Michelle Hunziker a una rivista che tratta di moda.

Le due hanno raccontato alcuni aneddoti divertenti capitati a Los Angeles, ad esempio, avere speso una fortuna per un pranzo che consisteva in un mix di verdure.