Beatrice Valli e la figlia Matilda Luce: «Quattro mesi e mezzo di un amore grande così»

Beatrice Valli è una mamma, come tutte le mamme del resto, innamorata dei suoi quattro bambini che, molto spesso, compaiono sui suoi canali social. L'influencer, infatti, posta moltissimi contenuti, tra foto e video, insieme ai suoi figli e, proprio per questo, viene spesso criticata dagli hater che pensano che esponga troppi momenti intimi. Nell'ultima immagine postata da Beatrice, c'è anche la sua Matilda Luce.

Beatrice Valli è molto attiva sui propri profili social, soprattutto su Instagram dove, ogni giorno, posta numerose foto in compagnia dei suoi bambini. Così, ha fatto anche nell'ultima immagine pubblicata sulle storie in cui si mostra mentre allatta la sua quarta bambina Matilda Luce. L'influencer, che guarda la figlia con occhi sognanti, a corredo dello scatto ha aggiunto: «Il post pranzo è sempre un momento meraviglioso... quattro mesi e mezzo di un amore grande così», aggiungendo un cuore rosso. Spesso, Beatrice ha spiegato quanto il fatto di essere diventata mamma per la quarta volta l'abbia resa felice.

Beatrice Valli, spesso, è presa di mira dagli hater che credono che certi momenti come, ad esempio, l'allattamento, vadano tenuti per sé e custoditi con amore senza essere sbandierati ai quattro venti o sui social.

L'influencer, però, ha sempre risposto che i suoi figli sono parte integrante della sua vita e, proprio per questo motivo, compariranno sempre sui suoi social.