Belen fuori da Le Iene, cosa è successo? La verità della showgirl: «Sono io che me ne sono andata»

Aria di novità in Mediaset. La conferenza per la presentazione dei nuovi palinsesti televisivi 2023 è segnata da adii e nuovi arrivi. Per Pier Silvio Berlusconi Mediaset merita più informazione e meno trash, così salta qualche conduttrice. Barbara D'urso viene sostituita da Myrta Merlino e dopo 15 anni lascia canale 5 con l'amaro in bocca, ma non è la sola a lasciare un programma. Belen Rodriguez non condurrà più Le Iene. «Diamo il benvenuto a Veronica Gentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni! Mandiamo un abbraccio a Belen che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra famiglia!». Con questo annuncio la trasmissione di Neri Parenti lascia i telespettatori di stucco, nonostante il cambio di conduzione era già nell'aria.

I fan della showgirl venezualana quando hanno appreso la notizia hanno immediatamente scritto sui social messaggi di vicinanza a Belen.

La "verità" in un commento

L'ex “iena” posta su Instagram un video di lei che esce seducentemente dall'acqua e subito un'utente le scrive: «Mi dispiace tanto perché per me eri uno dei volti di Mediaset! Ma che caz sta combinando PS? Mah! Comunque sei talmente brava che ti rivedremo in progetti ancora più belli! Ogni cambiamento non avviene mai per caso e fa sempre bene».

Già perché il pubblico ha dato per scontato che Belen non starà più a Le Iene per una decisione dei vertici Mediaset, ma pare proprio le cose siano andate diversamente. «Sono io che me ne sono andata». Ora i fan sono più sereni, ma cosa è successo? Perchè Belen, come Teo Mammucari, ha preso questa decisione? Per saperlo bisognerà attendere la prossima foto Instagram, forse.