Belen, la rivelazione dell'ex Fabrizio Corona: «Tra lei ed Elio Lorenzoni amore finito»

La relazione tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni avrebbe già fatto crack? Sembrerebbe di sì e, a confermare la rottura, è proprio il re dei paparazzi, nonchè ex della showgirl argentina, Fabrizio Corona, che a Dillinger News ha fatto sottintendere che la relazione tra i due sia arrivata al capolinea.

«Belen», si legge su Dillinger News «vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram.

In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare sé stessa»

Il fotografo parla al passato della relazione tra Belen e Elio, poi afferma che la sua amica è «libera e felice» così, «con i suoi figli e i suoi valori sudamericani».

Numerosi gli indizi che hanno spinto il pubblico a supporre una rottura tra la showgirl e l'imprenditore bresciano, il fatto che lei non porti più al dito l'anello di fidanzamento ad esempio, o l'assenza di lui sui social di lei.