Belen alla partita di calcio di Santiago, mamma supertifosa: «Cheerleader in prima fila»

Belen Rodriguez è tornata alla sua quotidianità, tra l'amore della sua famiglia e dei suoi figli. La showgirl che sembrerebbe essere in trattativa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, sta ritrovando la pace e la serenità nel quotidiano. Accantonate le storie d'amore che per adesso non sembra vogliano proprio decollare, Belen è la mamma ideale: accompagna i figli a scuola, gioca con loro e fa il tifo nelle partite di calcio di Santiago, come mostrano le foto scattate dai paparazzi di Chi.

Belen è stata fotografata di recente durante un piovoso pomeriggio a Milano, in un campetto da calcio per sostenere il suo calciatore preferito, suo figlio Santiago. Sono lontani i periodi in cui la showgirl argentina frequentava gli stadi per sostenere uno dei suoi ex fidanzati storici, Marco Borriello.

Oggi nel suo cuore c'è spazio solo per i figli, soprattutto dopo le ultime delusioni d'amore. La storia con Elio Lorenzoni è giunta, infatti, al capolinea da qualche settimana, dopo il loro viaggio in Argentina a causa della troppa notorietà della showgirl che infastidiva l'imprenditore bresciano.

Belen fa il tifo per l'uomo della sua vita, l'unico che non l'ha mai delusa, suo figlio Santiago.