Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono davvero lasciati? L'anello è sparito (ma quel post sui social no)

In tanti tra i loro fan se lo stanno chiedendo: ma Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati o no? La questione, di vitale importanza - almeno per qualcuno - sta infuocando i social: la sorella di Belen e il figlio del ciclista, innamorati da anni, dovevano sposarsi entro la fine del 2023, ma secondo gli ultimi rumors tra loro due sarebbe finita.

Colpa di un presunto tradimento di lui, con la Rodriguez che lo avrebbe addirittura mandato via di casa: ancora nessuna conferma sull'eventuale veridicità della ricostruzione, ma secondo quanto riporta Tgcom24 non sarebbe nemmeno la prima volta. Già in passato infatti Ignazio aveva avuto una specie di flirt con una chef argentina, Caterina Bernal, ad agosto 2020. Era stata lei stessa a parlarne, raccontando di un serrato corteggiamento, finito solo perché nel frattempo Chechu aveva scoperto tutto

Gli indizi social della crisi attuale non mancano: negli ultimi due giorni nessun like reciproco, e nessuna traccia anche dell'anello di fidanzamento alla mano di Cecilia, come si nota nelle stories di Instagram. Nessuno dei due ha però ancora cancellato il romantico post pubblicato lo scorso novembre in cui si annunciava il matrimonio: «She said yes, non vedo l'ora di viverti per tutta la vita», scriveva Ignazio. Chissà se succederà davvero oppure no: e dire che i due, tra il serio e il faceto, raccontarono che a fare la proposta di nozze era stata lei e non lui. «Mi ha messo pressione, mi ha lavorato ai fianchi». Vedremo come andrà a finire.