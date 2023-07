Chanel Totti, la foto in bikini nel mare con i fenicotteri rosa infiamma i fan: «Sembri una sirena»

Ovunque sarà, sarà nel blu. Quello accecante del cielo inondato dal sole e quello vibrante del mare che luccica di mille colori: trasparente e smerigliato come l’acquamarina. L'estate è iniziata e Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti si gode le vacanze a Palm Island, l'isola del Mar dei Caraibi. Sembra proprio che l'ex capitano giallorosso non abbia badato a spese per questa vacanza e la giovane Chanel sta filmando le sue giornate. E infatti, proprio nelle ultime ore, la figlia di Ilary Blasi e Totti ha pubblicato un post con una carrellata di foto nel suo profilo Instagram: la giovane si mostra in mare con un bikini viola che ha infiammato i suoi fan.

Chanel Totti ha sfoggiato un bikini viola molto di tendenza e chic, e appare molto in forma, tant'è che a notarlo sono proprio i suoi fan.

Dopo aver pubblicato un video dei fenicotteri in mare, una sua foto in bikini nel mare, la giovane ha ricevuto tantissimi commenti da parte dei suoi fan.

«Che meraviglia. Ti invidio. Quei fenicotteri sono il mio sogno», ha scritto una fan. E ancora: «Complimenti, sei bellissima. Sembri una sirena». «Non ci sono parole per descrivere la tua bellezza. Ogni giorno che passa diventi sempre più bella». «Francesco e Ilary avete fatto un capolavoro», ha scritto ancora un altro fan.