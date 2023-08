Diletta Leotta, quando nasce la bimba? «Il nome non lo ho ancora deciso. Tornerò a lavoro il prima possibile»

«Sono molto emozionata e non so davvero che cosa aspettarmi. E’ l’arrivo di una nuova vita, qualcosa di grande...». A La Gazzetta dello Sport Diletta Leotta fa il conto alla rovescia. Prima di tornare in campo vuole godersi la sua bimba, vuole vivere la sua nuova famiglia con Loris Karius, il portierone del Newcastle che tra qualche settimana la renderà madre.

Nina Moric, il racconto della malattia: «Ho rischiato di morire. In ospedale non è venuto nessuno, neanche mio figlio»

Il nome

Una bimba ancora senza un nome. «Prima voglio guardarla negli occhi.

Ho deciso di fare così. Di seguire l’istinto». Oggi Diletta è in Sicilia, con la sua famiglia. Si gode il mare, il sole, un meritato riposo in attesa di incontrare a Milano il suo Loris appena rientrato dalla tournèe americana.

Il lavoro

Mamma sì ma non a tempo pieno. Il lavoro le piace, le manca: «Spero di riuscirci prima possibile, ma logicamente mi perderò le prime giornate di campionato. Dovrò godermi le prime settimane di Serie A seduta sul divano, ma non so quanto riuscirò a stare tranquilla...».

Da sex symbol del calcio a mamma. Un'immagine che cambia anche per i tifosi? «Sicuramente cambierà ed è giusto che sia così. Tutti noi cambiamo nei vari momenti della vita, cambierò io e cambierà magari la percezione di quelli chemi seguonoda anni. È naturale, ma è stato bello anche inquesti mesi percepire l’affetto da parte del pubblico».