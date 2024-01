Elisabetta Canalis, sorpresa a Los Angeles: «Quest'auto non ha il guidatore. E se facciamo un incidente...»

Elisabetta Canalis abita da molti anni a Los Angeles. L'ex velina è convolata a nozze con il chirurgo Brian Perri nel 2014 e dopo nove anni di matrimonio e dopo l'arrivo della figlia Skyler, i due hanno deciso di separarsi. Tuttavia, Elisabetta non è tornata a vivere in Italia per permettere alla figlia di continuare la sua vita a Los Angeles, vicina al papà.

La vita a LA può sorprendere ogni giorno, come ha dimostrato la storia su Instagram dell'ex velina.

Elisabetta Canalis era in giro per le strade di Los Angeles quando si è imbattuta, al semaforo rosso, in un'auto molto strana: non aveva un autista.

La macchina elettrica con guidatore automatico ha catturato subito l'attenzione della ex velina che ha condiviso tutto sul suo profilo Instagram: «Secondo me sarà un problema perché quando vorremmo litigare con chi va troppo lento o non ci dà la precedenza, se facciamo un incidente, con chi litighiamo?»

Si tratta del servizio Uber-Waymo che, attraverso la prenotazione dall'app e la guida automatica, porta l'autovettura ovunque si trovi il guidatore rimasto a piedi.