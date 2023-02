Elisabetta Canalis separata dal marito? «Senza fede al dito e vive in una nuova casa». Ecco la verità

Elisabetta Canalis in crisi con il marito Brian Perri? Da settimane si vocifera di una crisi nella coppia dopo alcuni dettagli emersi dai social. I più attenti hanno notato che la showgirl da tempo non indossa la fede al dito e da qualche giorno sembrerebbe vivere in un'altra casa. Alcune persone, sui social, hanno infatti notato dei dettagli dai contenuti che la stessa Elisabetta condivide.

Gli indizi

Da sempre molto social, ma anche amante della sua vita privata, la Canalis, mostra dei momenti di vita familiare, con la sua bambina, con i suoi amici, ma da molto tempo non appare più il marito nelle sue storie o nei post. Non che sia mai stato molto presente, ma la sua totale assenza ha insospettito i followers. Qualche dubbio è nato dopo che è stata vista scattarsi foto senza più l'anello nuziale al dito, ora i più attenti hanno notato che starebbe vivendo in una casa diversa.

La risposta ai rumors

Si è pensato che Elisabetta si fosse separata dal marito e che stesse vivendo altrove con la sua bambina. Ma a smentire le voci sulla fine del suo matrimonio è arrivato un amico dell'ex velina che ha risposto a Deianira Marzano spiegando che la Canalis non è solita indossare la fede, e l'ha messa sempre molto poco. Lo stesso amico chiarisce che i due non si sono lasciati, aggiungendo ironicamente: «Non ancora».