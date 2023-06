Emma e la maternità surrogata: «Sono single, ma non sola. Perché devo avere un partner per essere madre?»

Un incontro forte tra donne forti. Emma Marrone rilascia, per Vanity fair, un'intervista a Michela Murgia parlando di sentimenti e famiglia. Entrambe hanno un'idea di famiglia che parla di condivisione e comunità. L'amore per la cantante è un nodo da sciogliere da anni. «Sono single ma non sono sola», Emma ci tiene a precisarlo. «Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un partner. Certo, sono fatta di carne e ci sono sere in cui mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto, ma questo sentimento non mi spinge mai a pensare che andrebbe bene chiunque. Sono single, ma non sola, ho tante famiglie».

Michela Murgia e il tumore: «Sono arrivata in ospedale in fin di vita, i medici pensavano che sarei morta»

Emma Marrone e gli uomini

La famiglia, spiega Emma, non è sempre e solo quella canonica, lei è molto legata a quattro persone che sono il suo rifugio, quelle su cui può contare sempre. Non è facile, secondo Emma, trovare un compagno oggi: «È come se noi avessimo fatto un passo avanti per essere più libere e loro nel frattempo siano ancora nello stesso punto di prima.

Maternità surrogata, cosa cambia con l'istituzione del reato universale? Oggi gli emendamenti alla Camera

La maternità surrogata

Non ha come priorità quella di diventare madre, almeno non per ora la cantante che a seguito di un cancro uterino ha dovuto levare un'ovaia. «Potrei ancora avere un figlio, ma la priorità per me è la musica». ma Emma non esclude neanche la gestazione per altri: «Non ho resistenze ideologiche, ma la scelta ce l'ho: se volessi potrei ancora farlo da me con la fecondazione. In Italia però devi essere per forza una coppia ed è una visione della genitorialità medievale. Perché devo avere un partner per essere madre? Prima ti dicono: non fate abbastanza figli, poi provi a farli e ti mettono mille ostacoli».