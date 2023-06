Gigi D'Alessio e Denise Esposito, il primo red carpet insieme è inaspettato: ecco per quale film

Amore e cose belle: Gigi D'Alessio e Denise Esposito per la prima volta insieme sul red carpet della prima mondiale dell'ultimo capitolo della saga di Mission. Impossible con Tom Cruise. Il cantante napoletano 56enne e la compagna 30enne si sono presentati elegantissimi: lui ha indossato un completo nero e lei un abito color glicine. Mano nella mano sono arrivati all'Auditorium Conciliazione di Roma. Una presenza sorprendente, dato che in molti si sono chiesti che legame ci fosse tra il cantante napoletano e la saga di film di spionattio.

Sorridenti e felici come non li avevamo mai visti prima. Gigi d'Alessio e Denise Esposito hanno sfilato sul red carpeto romano. I due si sono conosciuti a Capri nel 2020 in occasione di un certo del cantante e sono stati paparazzati insieme per la prima volta circa un anno dopo, nell'estate 2021.

A gennaio 2022 i due hanno avuto un bambino, Francesco: per Gigi si tratta del suo quinto figlio dopo Claudio, Ilaria e Luca. Oggi la coppia vive la loro relazione lontana dai riflettori con discrezione centellinando le foto social.