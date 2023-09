Giorgia Soleri, nuovo tatuaggio di coppia: «Manca sempre meno»

Giorgia Soleri ha stregato i suoi fan con un nuovo progetto. Si tratta di un nuovo podcast che ha deciso di realizzare con la sua compagna di avventure Federica Fabrizio, conosciuta anche come Federippi sui social. Le due attiviste, infatti, sono divenute note al grande pubblico dopo la partecipazione a Pechino Express e per l'occasione dell'uscita del nuovo progetto si sono fatte un tatuaggio di coppia.

Quindi nessun nuovo amore per l'ex fidanzata del frontman dei Maneskin che ha, invece, preferito concentrarsi sul lavoro e sull'amicizia.

A spiegare di cosa si tratta è la stessa influencer: «Manca sempre meno all’uscita di “Ignifughe - Le streghe del XXI secolo” il nostro podcast @Storytel.it Original che racconta i nostri primi passi all’interno del percorso femminista e come è cambiata la nostra visione del mondo fino ad oggi - ha scritto Giorgia Soleri su Instagram - Noi non vediamo l’ora! 🔥 Segnatevi in agenda il 27 Settembre per ascoltare le prime due puntate (ne uscitanno 2 a settimana per un totale di 6) e se siete a Roma venite a farci compagnia al @monkroma dove lo presenteremo insieme a Maria Cafagna».

Il nuovo tatuaggio che ha realizzato con la sua amica è il simbolo di quella che sembra essere una stella stilizzata.

Il commento in merito è stato: «Streghette stellinate». Mentre l'amica e collega ha scritto un sintetico: «Scintille».