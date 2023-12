Giulia De Lellis rivela il suo giorno più triste dell’anno: «Ho vissuto tre grandi momenti di difficoltà…»

«È stato un anno intenso. Pieno di cambiamenti dentro e fuori. Comunque vada sono grata di ogni attimo». Sono queste le parole con le quali Giulia De Lellis ha scelto di aprire un box di domande per i suoi follower attraverso le sue Instagram stories. L'influencer ha ripercorso alcune tappe importanti di questo 2023 e grazie ad una domanda specifica di un follower è riuscita a spiegare qual è stato per lei il «momento più triste» dell'anno.

«Ho avuto tre grandi momenti di difficoltà - ha siegato Giulia De Lellis nelle sue Instagram stories - Due molto vicini e legati a due delle persone più importanti della mia vita che non sono state bene.

Mi sono sentita impotente e schiacciata. Il terzo è senza ombra di dubbio la perdita improvvisa di Tommi dopo aver finito la riabilitazione con tanto di dimissioni. Quando pensavo di aver finito quel periodo travagliato per la sua salute, è arrivata la mazzata. Faccio molta fatica a parlarne.. anzi è un argomento che come tocco mi fa esplodere (credo di dover intraprendere un piccolo percorso per sistemare questa cosa) Provo ancora rabbia, impotenza e tanto male al cuore».

L'influencer ha aggiunto: «Un altro momento triste è stato quando la ho realizzato che una delle mie migliori amiche si sarebbe trasferita. Volevo essere felice per lei ma stavo morendo dentro. Ho finto fosse tutto ok ma non era così».