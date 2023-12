Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nessuna crisi: la sorpresa per il terzo anniversario, cosa è successo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli negli ultimi tempi sono stati spesso al centro della cronaca rosa: erano infatti in molti a pensare che i due stessero vivendo un periodo di crisi. Dopo la sorpresa per i loro tre anni di relazione, però, qualcosa è cambiato.

La sorpresa

I 'Prelemi' sembrano aver messo a tacere tutte le voci sulla crisi di coppia.

In un video sui social pubblicato da Giulia Salemi si vede Pretelli apparire alle sue spalle con un mazzo di rose rosse per farle una sopresa, con la complicità del padre di lei. L'occasione riguarda il terzo anno dall'inizio della loro storia d'amore. Sui social l'influencer ha poi aggiunto: «Quanto vi amo? Si sono messi d'accordo e mi hanno organizzato una sorpresa riuscitissima. Pierino si è presentato a Piacenza per il nostro terzo anniversario mentre ero a pranzo con mio papa e io pensavo che fosse ancora via per una serata, convinta di vederlo tra qualche giorno».