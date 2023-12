Giulia Stabile tradita da Sangiovanni? La frecciata della ballerina all'ex: «Di me non gli frega nulla»

La storia d'amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni ha fatto sognare i fan di Amici quando, durante la loro edizione hanno iniziato a scambiarsi teneri baci e promesse segrete. Terminato il talent show, i due sembravano avere una chimica incredibile e destinati a durare in eterno. Poi, la rottura. Il motivo? Troppi impegni lavorativi che li hanno allontanati. Adesso Giulia è single e felice, mentre balla per Maria De Filippi come professionista, mentre Sangiovanni continua a ricercare l'ispirazione per canzoni e nuove armonie.

Di recente, tuttavia, sono trapelate alcune voci di presunti tradimenti da parte di lui nell'ultimo periodo della loro relazione.

Nulla di confermarto, nè smentito, ma l'ultima storia di Giulia Stabile fa pensare proprio il contrario.

Giulia Stabile ha condiviso un video su TikTok con una coreografia molto particolare, sulle note di una canzone altrettanto particolare: Exes di Tate McRae. Quel verso della canzone non è andata proprio a genio ai fan della ballerina che si esibiva mentre la cantante intonava: «Kisses from my exes who don’t give a sh*t about me», ovvero «baci ai miei ex a cui non importa nulla di me». Giulia Stabile ha avuto solo un unico amore, per adesso, ed era Sangiovanni, il suo primo fidanzato e i fan hanno letto una leggera frecciatina nei suoi confronti, doprattutto dopo alcune voci di tradimento che sono uscite enll'ultimo periodo.

Sarà stato un caso? O la ballerina avrà voluto mandare un messaggio a Sangio?