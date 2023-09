Ida Platano, la disavventura in auto dopo il mare: «Mi sono davvero preoccupata»

Ida Platano ha confessato una sua paura. Ieri, infatti, alla guida della sua auto, in Sardegna, su strade a lei sconosciute, ha avuto molto preoccupazione. A raccontarlo è la stessa dama di Uomini e donne che nelle sue Instagram stories ha spiegato ai fan cosa le è successo e perché si è allarmata.

Mentre il suo fidanzato Alessandro Vicinanza si gode le prelibatezze di Positano, Ida Platano trascorre qualche giorno sulle spiaggie della Sardegna.

Lì, però, non è stata proprio serena e ha condiviso con i fan cosa le è accaduto ieri sera.

«Adesso vi racconto cosa mi è successo ieri. Non è una cosa grave però mi ha creato preoccupazione - ha spiegato la 41enne siciliana -. Vado via dal mare in auto, dovevo raggiungere un posto, ma al rientro guardo: in riserva. Una lancetta sempre più bassa, io in galleria, non sono di qua, quindi non sapevo dove fosse il primo distributore. Mi ha creato preoccupazione: se rimango ferma in galleria e creo problemi a me e agli altri. Vado piano, piano, e ad un certo punto vedo il distributore da lontano».

«Appena fatta benzina ho tirato un sospiro di sollievo. Di solito faccio sempre il pieno. Mi passava in testa solo il pensiero: se resto qua in galleria come faccio? Non mi volevo trovare in quella situazione, non so se a voi vi è mai successa una cosa del genere. Il mio consiglio? Fare più distributori», ha concluso la dama di Uomini e donne.