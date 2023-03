Ilary Blasi presenta Bastian ai figli: ecco le foto al compleanno della piccola Isabel

La storia tra llary Blasi e Bastian Muller si fa seria ed è tempo di presentazioni in famiglia. Come dimostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, in cui appaiono affiatati e complici durante la festa di compleanno di Isabel, la terza figli della conduttrice e di Francesco Totti che ha compiuto sette anni. Un festeggiamento da favola, quello organizzato dalla showgirl, al quale hanno preso parte anche i figli più grandi, Cristian e Chanel.

Totti e Ilary, tensione divorzio: salta la prima udienza, uno dei due ha chiesto di posticiparla

Bastian alla festa della piccola Isabel

È la prima volta, da quando è stata resa nota la storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller, che l'imprenditore tedesco appare nello stesso posto in cui ci sono anche i figli della conduttrice, sebbene per tutta la durata della festa sia stato attento a non disturbare i momenti madre-figli, osservando tutto con sguardo attento seduto ad un tavolo. Non è passato molto tempo, però, che i due si sono salutati affettuosamente e hanno trascorso del tempo insieme. Una vera e propria consacrazione di una storia che sembra andare a gonfie vele e che vede la conduttrice finalmente serena, dopo mesi turbolenti che non accennano ancora a concludersi, vista la lunga separazione dal marito Francesco Totti che la attende nelle aule di tribunale, la cui prima udienza è già stata rinviata.